Барбара Бобак го истетовира Кеба?! Пејачката ги насмеа фановите до солзи

Барбара Бобак ги обожава тетоважите, а неодамна направи нова што ги насмеа сите.

Имено, Барбара на раката го истетовира легендарниот Фреди Меркјури, фронтменот на групата „Квин“.

Пејачката направи фотографија одблизу од својата нова тетоважа и одговори на прашањето:

– Дали е тоа тетоважа на Фреди Меркјури? – праша некој.

На свој начин, Барбара објасни и малку се пошегува:

– Да, но деталите се многу мали, па од далеку повеќе личи на Кеба, но навистина сакав да го истетовирам во овој стил – напиша таа.

Да ве потсетиме, пејачката ослабе многу, а откри и што јаде.

– Јадам само тортиљи со јајца и 200 грама бело месо. Лесно е, се откажуваш од гурманска храна, мериш секој оброк, јадеш јајца за појадок, туна за вечера, тренираш секој ден по час и половина. Се тестирам себеси. Нема да бидам роб на ништо, дури ни на храна. Нешто пука, некои јагнешки ребра се скршени, но не како порано. Освен цигарите, немам никакви пороци – рече Барбара.

фото:Instagram printscreen/barbara.bobak