Бака Прасе раскина со Милена? „Не можеше да се носи со притисокот“

Јутјуберот Бака Прасе наводно раскинал со својата девојка, кога преку пренос во живо открил дека Милена Стаменковиќ долго време не е дома и дека ќе објасни детално што се случило.

Бака Праса, чиј автомобил беше запален минатиот месец, наводно ја завршил врската со својата девојка Милена Стаменковиќ, што предизвика големо внимание на социјалните мрежи.

Имено, Бака Прасе открил за време на преносот во живо дека двајцата повеќе не живеат заедно, истакнувајќи дека главната причина за раскинувањето е притисокот од јавноста, со кој Милена не можела да се справи. Неговата изјава набрзо стана вирална, а снимките го преплавија интернетот.

– Како што можете да видите неодамна, Милена не е во настапите во живо, а не е ни тука дома. Ќе објавам на Инстаграм сè детално, нема да зборувам за ова во моментов, но таа едноставно не можеше да се справи со тој јавен притисок и тоа е она што треба да се направи. Значи тоа е глупост… Се надевам дека луѓето ќе го копираат тоа и нема да ме малтретираат, бидејќи ни мене не ми е лесно, но што и да правиш брате, се случува – рече јутјуберот кој објави дека ќе купи дел од ФК Војводина.

Засега, Милена не објави ништо за овa, додека Бака објави дека наскоро ќе сподели повеќе детали преку својот Инстаграм профил.

фото:You tube printscreen/ Baka Prase/ Instagram/bakaprase