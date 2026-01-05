Бајадера елкички со млечно чоколадо: Празнични колачи кои се идеални за подготовка со деца

Откријте како да направите празнични колачиња кои се идеални за правење со деца, како што се овие бајадера елки со млечно чоколадо.

Празниците се совршено време за рецепти што го собираат целото семејство околу масата и ја претвораат подготовката на колачи во прекрасно заедничко искуство.

Божикните бајадера елки се токму таков деликатес, толку се лесни за подготовка што дури и децата можат да учествуваат во процесот без никакви проблеми, што му дава на овој рецепт посебен шарм.

Без печење, без комплицирани чекори, само мирисот на бисквити и ореви, малку трпение додека смесата се лади и многу забава додека се обликува и декорира. Малите рачиња лесно можат да формираат елки и да посипуваат докорација, додека празничното расположение се шири низ кујната.

Овој десерт има и Велигденска верзија. Користете посни верзии на колачиња и маргарин, а млечното чоколадо заменете го со висококвалитетно посно чоколадо за готвење.

Потребни состојки:

• 500 гр шеќер;

• 350 мл вода;

• 250 гр маргарин;

• 300 гр мелени бисквити;

• 250 гр мелени ореви;

• 150-200 гр млечно чоколадо;

• златни мониста и ѕвезди.

Подготовка:

I чекор: Готвење на сирупот

Во голем сад, истурете го шеќерот и водата и варете додека шеќерот целосно не се раствори и течноста не почне лесно да врие. Додадете го маргаринот и мешајте додека не се растопи.

II чекор: Додадете суви состојки

Тргнете го тенџерето од оган, потоа додадете ги мелените бисквити и оревите. Мешајте додека не добиете компактна, рамномерна смеса.

III чекор: Ладење

Оставете ја смесата прво да се олади на собна температура, а потоа префрлете ја во фрижидер околу 30-40 минути, за да стане погодна за обликување.

IV чекор: Обликување на елки

Земете парчиња од изладената смеса со големина на орев и со рацете формирајте мали елки, малку стеснети на врвот и рамни на дното. Наредете ги на плех обложен со хартија за печење.

V чекор: Второ ладење

Вратете ги обликуваните елки во фрижидер и оставете ги уште еден час добро да се стврднат.

VI чекор: Потопување во чоколадо

Растопете го млечното чоколадо на пареа или на тивок оган. Внимателно потопете ја секоја елка во чоколадото или со лажица истурете врз неа, а потоа вратете ја на хартијата за печење.

VII чекор: Декорирање

Додека чоколадото е сè уште меко, украсете ги елките со златни мониста и ѕвездички, за да изгледаат како вистински мали елки. Оставете ги во фрижидер за чоколадото целосно да се стврдне.

Уживајте!

извор:точка.ком.мк

фото:You tube printscreen/ easy cooking