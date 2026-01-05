Атрактивната Русинка која тврдеше дека го одбила Роналдо, сега со своите совршени пропорции во костим на Баба Мразица пазнично ги заведува своите 1,6 милииони следбеници

Атрактивната Русинка Лили Ермак со адреса во Ванкувер одлучи да подготви посебен подарок за своите 1,6 милиони следбеници на „Instagram“. Лили Ермак објави низа фотографии на кои позира пред розова новогодишна елка, во издание што ретко кого остави рамнодушен, а коментарите од нејзините обожаватели не престануваат да се нижат. Оваа 35-годишна убавица е позната по своите храбри објави, но се чини дека со овој празничен сет самата себе се надмина, уште еднаш докажувајќи зошто ја носи титулата една од најатрактивните инфлуенсерки на популарната социјална мрежа.

View this post on Instagram A post shared by Lily · Vancouver 🇨🇦 (@lilyermak)

Родена во студениот руски регион Чукотка, оваа заводлива русокоса уште додека живеела во Москва го покажувала својот темперамент, пред да се пресели во Канада. Со висина од 173 сантиметри и совршени пропорции, кои ги одржува со строг режим на вежбање, многу брзо стана вистинска ѕвезда на „Instagram“. Нејзината кариера, сепак, не е изградена исклучиво врз изгледот, туку и врз една интригантна приказна што вклучува еден од најголемите спортисти на денешницата и која ја лансираше во орбитата.

View this post on Instagram A post shared by Lily · Vancouver 🇨🇦 (@lilyermak)

Имено, нејзината кариера и глобалната препознатливост ги обележа сагата со Кристијано Роналдо. Како што самата јавно тврдеше во медиумите пред неколку години, еден од најголемите фудбалери на сите времиња ѝ испраќал пораки и се обидувал да ја освои. Иако многу жени за такво внимание би можеле само да сонуваат, Лили тврди дека решително го одбила славниот Португалец, а таа приказна подоцна вешто ја искористила за молневит подем на популарноста, што, се чини, ѝ успеало повеќе од одлично.

View this post on Instagram A post shared by Lily · Vancouver 🇨🇦 (@lilyermak)

Целата приказна наводно се одвивала непосредно пред славниот фудбалер да ја започне својата долгогодишна врска со сегашната партнерка Георгина Родригез. Самиот Роналдо, очекувано, никогаш јавно не ги коментирал овие наводи, па останува отворено прашањето дали целата приказна е вистинита или станувало збор за вешт маркетиншки потег. Како и да е, инцидентот ѝ донесе светска слава и армија следбеници кои денес верно ја следат секоја нејзина објава.

View this post on Instagram A post shared by Lily · Vancouver 🇨🇦 (@lilyermak)

Денес, години по наводната афера, Лили живее во Ванкувер и успешно гради кариера како „дигитален креатор“. Покрај тоа што е мајка, својата популарност ја монетизира на различни платформи. Додека на „Instagram“ редовно објавува фотографии што ја разгоруваат фантазијата, Ермакова го подигна својот содржински ангажман на ново ниво отворајќи профил и на платформата „OnlyFans“, каде на своите претплатници им нуди ексклузивна содржина. Овој потег не изненадува, со оглед на тоа што стана една од најпознатите инфлуенсерки во Канада, а приказната со Роналдо беше само отскочна штица за кариера што ја изгради самостојно.

View this post on Instagram A post shared by Lily · Vancouver 🇨🇦 (@lilyermak)

фото:Instagram printscreen/ lilyermak