Андреана Чекиќ откри сè за врската со оженет маж: „Бев на столбот на срамот“

Пејачката Андреана Чекиќ призна дека нејзината врска со оженетиот Марко Милошевиќ ја натерало да се чувствува како да е на столбот на срамот. По разводот, Андреана влегла во врска со оженетиот Марко Милошевиќ, што предизвикало возбуда во јавноста во тоа време. Неговата сопруга Марина јавно ја обвини пејачката дека „го украл таткото на нејзиното дете“.

Љубовта на Андреана и Марко не траеше долго, но остави горчлив вкус. Пејачката сега го памети тој период како исклучително тежок.

– Луѓето кажуваа секакви работи, и вистинити и лажни. Проблемот беше што честопати не се трудевме најдобро што можеме, луѓето го забележуваа тоа и потоа понекогаш ја кажуваа и пишуваа вистината, а понекогаш ја додаваа и менуваа – призна Андреана во емисијата „Блиц Полиграф“ и продолжи:

– Ниту новинарите ниту околината не нè штедеја, во тоа време ми беше навистина тешко. Од некои причини, не сакав да зборувам за тоа тогаш, а не сакам ни сега по толку време, но се чувствував како да сум на столбот на срамот, навистина. Патем, Андреана неодамна проговори за својот брак и развод од Иван Миладиновиќ, со кого не сакаше да помине низ бројните неверства.

фото: print screen/Instagram/andreanacekic_fans