Ана Севиќ се пофали со возниот парк: Луксуз од 400.000 евра 

Пејачката Ана Севиќ и нејзиниот сопруг Даниел се фалат со импресивен возен парк од автомобили, чија вредност се проценува на 400.000 евра.

Луксузните автомобили што ги поседуваат привлекуваат големо внимание од јавноста, а секој од нив зрачи со престиж и стил.

Ана Севиќ има две деца со Данијел Недељковиќ, а со Дарко Лазиќ пејачката ја има ќерката Лорена.

Ана и Даниел уживаат во семејниот живот, одат на скапи патувања, а нивниот дом се наоѓа во луксузен комплекс на Бежанијска коса. Дека уживаат во луксузот е јасно од возниот парк на автомобили што ги имаат.

Имено, Даниел и Ана беа фотографирани како ги возат своите бесни машини, чија вкупна вредност е околу 400.000 евра.

Првиот автомобил е луксузен Мерцедес Г-класа, чија вредност е околу 250.000 евра, во зависност од пакетот во кој доаѓа, пишуваат локалните медиуми.

Вториот автомобил е исто така Мерцедес, но овој пат електрична машина, поточно EQS 580. За овој автомобил потрошиле околу 150.000 евра, пишуваат понатаму тамошните медиуми.

Foto: print screen/Instagram/Youtube/paparazzo