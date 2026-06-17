Ана Ивановиќ се соблече во бело бикини: Поранешната тенисерка ужива на медитеранско сонце

Поранешната српска тенисерка Ана Ивановиќ одлучи да ги помине топлите летни денови на прекрасниот италијански брег, уживајќи во шармот на сончевата Сардинија.

Таа ги воодушеви своите следбеници на Инстаграм со прекрасни слики од одморот, покажувајќи дека навистина ужива во медитеранското сонце, а нејзиниот беспрекорен стил повторно е во центарот на вниманието.

На една од фотографиите, Ана Ивановиќ позира опуштено, седејќи на големи карпи покрај кристално чистото, проѕирно море. За својот одмор на плажа, таа избра исклучително модерен бел дводелен костим за капење, кој се издвојува со интересни детали во форма на кафеави прстени на горниот и долниот дел.

Нејзината витка фигура беше во полн ек, а целиот свој „плажен“ изглед го надополни со дискретен златен ѓердан, обетки и нараквица.

Покрај изгледот за на плажа, Ана го покажа и својот софистициран моден стил во рустикален медитерански амбиент. Позирајќи покрај камен ѕид, таа се одлучи за шик, дводелен црн ансамбл – елегантен краток топ и панталони.

Заштитен знак на двете нејзини летни изданија е фантастична, широка бела плетена шапка украсена со впечатлива црвена лента. Овој додаток ѝ дава доза на холивудски гламур, а со нежна насмевка без тешка шминка, Ана уште еднаш потврди зошто се смета за икона на природна убавина.

Новите фотографии на поранешната тенисерка ги прават коментарите под нејзината објава едноставно да течат.