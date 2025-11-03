Алуминиумската фолија решава 5 проблеми во куќата за помалку од минута

Покрај тоа што ја зачувува храната, може да реши бројни домашни проблеми – и тоа за помалку од минута.

1. Брзо острење на ножиците

Наместо да купувате нови, земете ја фолијата, превиткајте ја неколку пати и исечете ја со ножици. По неколку потези, сечилото на ножиците ќе ја врати својата острина како да е ново.

2. Чистење на изгорени садови

Топка од згужвана фолија може да послужи како совршена замена за жица. Лесно ги отстранува изгорените делови од тавите и послужавниците, без да ја оштети површината.

3. Продолжете го животниот век на батеријата

Кога батериите ќе почнат да „ослабнуваат“ во далечинскиот управувач или играчките, ставете мало парче фолија помеѓу батеријата и контактот. Ова често го враќа уредот во функција подолго време.

4. Отстранување на статички електрицитет

Ако вашата облека има статички електрицитет по перењето, ставете топче фолија во машината за сушење алишта. Ќе бидете изненадени колку проблемот ќе биде решен веднаш.

5. Чистење на ‘рѓа од метал

Лесно навлажнета фолија може да отстрани траги од ‘рѓа од велосипеди, алатки или метални површини. Трик што заштедува време и пари.

извор:Курир

фото:Freepik