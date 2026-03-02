Александра Радовиќ се сврти против Цеца: После овие нејзини зборови настана молк во студиото

Александра Радовиќ често дава контрадикторни изјави што можат да ја разбеснат јавноста.

Неодамна, таа имаше ситуација со Тина Ивановиќ, за која рече дека не знае која е, иако таа ѝ пееше придружни вокали.

Сега, во емисијата со нејзината колешка Цеца Ражнатовиќ, таа многу перфидно „ја боцна“ пејачката, алудирајќи на периодот кога Цеца беше во затвор.

– Се сеќавате ли на еуфоријата околу песната „Како сол во море“ – ја праша Ражнатовиќ.

– Беше ли таму тогаш, нели? – додаде Александра.

– Тоа беше 2002 година – кратко рече Цеца.

Светлана Ражнатовиќ беше во притвор во 2003 година за време на полициската операција „Сабја“, која беше започната по убиството на премиерот Зоран Ѓинѓиќ.

Таа беше во домашен притвор од март до мај 2003 година, поради сомнение за нелегално поседување оружје и поврзаност со членови на „Земунскиот клан“.

Подоцна, во 2011 година, таа се изјасни за виновна за проневера поврзана со трансферот на фудбалери од ФК Обилиќ и се спогоди со обвинителството. Потоа беше осудена на една година домашен притвор, кој го отслужи во 2012 година, со електронска алка на ногата.

