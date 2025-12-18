Александра Пријовиќ со една изјава појасни во какви односи е со Брена: „Таа не ми е свекрва“

Александра Пријовиќ и Брена отсекогаш имале однос за пример.

Сепак, некое време, одредени изјави на Александра Пријовиќ ја наведоа јавноста да се сомнева во хармоничениот однос меѓу свекрвата и снаата.

Имено, Александра неодамна истакна дека не ѝ е грижа што нејзиниот успех постојано им се припишува на Брена и Филип.

– За колешките, мојот брак е многу поголем проблем од мојата кариера. Мислам дека сите успеси можеа да се простат и да се прескокнат, но бидејќи се омажив за него, никако. Понекогаш се покажува дека не би успеала без Филип и Брена. Акцентот е секогаш на него, без оглед на тоа што сама ги финансирам сите песни и видеа – рече Пријовиќ.

Потоа, во интервју за „IDJTV“, таа истакна дека Брена не е нејзина свекрва:

– Прво, морам да кажам дека мојата свекрва не е Лепа Брена, туку мајката на Филип, Зорица – рече пејачката.

Оваа изјава предизвика сомнежи дека Прија и Брена не се во добри односи. Сепак, Александра им се испречи на гласините и додаде дека Брена е одлична жена.

– Брена е прекрасна жена која се грижи за своето семејство и е многу добра личност – додаде Александра и истакна дека има прекрасен однос со Брена и Боба.

Во една прилика, таа изјави за списанието „Стори“:

– Би сакала да постигнам сè што таа постигнала, да имам одлична кариера и да бидам најдобрата мајка на светот. Брена е вистински пример за тоа. Одредени жртви мора да постојат, но само во одредени моменти, не во текот на целата кариера или целиот живот. Сите совети што ми ги дава се вредни и засега добро ги следам – ​​рече пејачката за споменатиот медиум.

