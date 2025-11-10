Александра Бурсаќ брои ситно до породување: Пејачката чека дете со 10 години помладиот сопруг

Пејачката Александра Бурсаќ одбројува ситно до раѓањето на својата ќерка, која одлучиле да ја викат Касија.

По тој повод, таа ги откри деталите за породувањето на социјалната мрежа Инстаграм.

– Првите седум месеци поминаа брзо, а овој осми ми изгледа како цела вечност. Велат дека осмиот и деветтиот се најтешки, и тоа е според мене – рече Александра на почетокот, а потоа откри каде ќе се породи.

Ја прашаа и каде планира да се породи и дали нејзиниот сопруг, кој е 10 години помлад од неа, ќе биде присутен на породувањето.

– Тоа е приватна болница. Тој нема да присуствува, но ќе биде со мене по породувањето. Така избравме. Одам во приватна клиника бидејќи докторот што ја води мојата бременост работи приватно, како и бабицата на која ѝ верувам – рече таа.

Иако се приближува до чинот на породување, таа вели дека сè уште не ја подготвила својата торба за трудници.

фото:Instagram printscreen/ bursacaleksandra_official