Александра Бурсаќ брои ситно до породување: Пејачката чека дете со 10 години помладиот сопруг

2 мин. читање
Пејачката Александра Бурсаќ одбројува ситно до раѓањето на својата ќерка, која одлучиле да ја викат Касија.

По тој повод, таа ги откри деталите за породувањето на социјалната мрежа Инстаграм.

– Првите седум месеци поминаа брзо, а овој осми ми изгледа како цела вечност. Велат дека осмиот и деветтиот се најтешки, и тоа е според мене – рече Александра на почетокот, а потоа откри каде ќе се породи.

Ја прашаа и каде планира да се породи и дали нејзиниот сопруг, кој е 10 години помлад од неа, ќе биде присутен на породувањето.

– Тоа е приватна болница. Тој нема да присуствува, но ќе биде со мене по породувањето. Така избравме. Одам во приватна клиника бидејќи докторот што ја води мојата бременост работи приватно, како и бабицата на која ѝ верувам – рече таа.

Иако се приближува до чинот на породување, таа вели дека сè уште не ја подготвила својата торба за трудници.

фото:Instagram printscreen/ bursacaleksandra_official

