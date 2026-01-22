Актерот Крис Нот попознат како Ѕверката од „Сексот и градот“ откри зошто е во лоши односи со Сара Џесика Паркер

Актерот Крис Нот за првпат отворено проговори за својот однос и прекинот на пријателството со долгогодишната колешка од „Сексот и градот“ Сара Џесика Паркер.

Во неодамнешно интервју, тој откри дека нивното пријателство повеќе не постои поради тоа како Паркер одговори на обвинувањата за сексуален напад упатени против него во 2021 година.

Крис Нот, 71, беше гостин во поткастот „Навистина познат со Кара Мајер Робинсон“, каде што рече дека е длабоко повреден што Сара Џесика Паркер не го контактирала за да ја чуе неговата страна од приказната пред јавно да ги поддржи жените кои го обвинија за сексуален напад.

За потсетување во 2021 година, Нот беше обвинет за сексуален напад од три жени, но тој ги негираше сите обвинувања.

Во заедничка изјава објавена во тоа време, Сара Џесика Паркер, заедно со колешките Синтија Никсон и Кристин Дејвис, изјави: „Длабоко сме ожалостени од обвинувањата против Крис Нот. Ги поддржуваме жените кои се јавија и ги споделија своите болни искуства. Знаеме колку е тешко и се восхитуваме на нивната храброст“.

Нот ја нарече изјавата „разочарувачка“ и рече дека тогаш му станало јасно дека тој и Паркер повеќе не се пријатели.

„Изјавата што ја објавија беше, во основа, чисто управување со сликата. Беше тажна, разочарувачка и изненадувачка. Требаше да ме повика и да ме сослуша. Се познаваме со години и работевме заедно долго време“, рече Нот.

Откако глумеше во сите шест сезони на „Сексот и градот“, како и во двата филма, Нот се враќа за продолжението во 2021 година, „И токму така“. Сепак, неговиот лик, г-дин Биг, беше убиен во првата епизода од новата серија.

„Разбирам, ова е Холивуд. Но, пред да дадете таква изјава, требаше да ми се јавите. Дајте ми шанса да ја раскажам мојата страна од приказната. Тоа не се случи и тоа беше лошо“, додаде тој.

Според него, целата ситуација му покажала кои се неговите вистински пријатели. Тој истакнал дека ако улогите се сменат, дефинитивно ќе ја повика Паркер.

„Беше болно и навистина ги погоди сите“, заклучи актерот.

Сара Џесика Паркер не одговори на барањето на медиумите за коментар.

фото:Instagram printscreen/sexandthecitysociety