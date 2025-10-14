Ако овој хороскопски знак ви каже „те сакам“, да знаете дека лаже

Ако овој хороскопски знак ќе ви каже „Те сакам“, да знаете дека ве лаже. Ако ви кажат дека ве сакаат можеби би требало таа изјава да ја заверат на нотар.

Станува збор за родените во знакот Близнаци.

За нив зборовите „Те Сакам“ се исто како „Добар ден“ и немаат никакво значење. Доколку ги потсетите дека ви ги изговорил овие зборови што би требало да ги сфатите сериозно, тој ќе се прави наудрен.

Доколку се сети дека ви изјавил љубов, ќе каже дека само се шегувал. На Близнаците им треба многу време за да се врзат, но најмногу и над се, најмногу се сакаат себе си. Она што е сигурно – со нив во врска не може да ви биде здодевно. Знаат да бидат духовити, забавни, авантуристи, но врзувањето и бракот тешко им одат од рака.

Ако се вљубите во близнак бидете внимателни, затоа што секогаш ви се заканува опасност да ви го скрши срцето. Дури и кога тоа го прави на своја штета. Може да страда затоа што не сте заедно, да му биде тешко, но тоа нема да го признае ниту под тортура.

извор:нетпрес

фото:Freepik