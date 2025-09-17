Боки 13 во „Ами Џи шоу“ го шокираше водителот, а и јавноста: „Овие двајца од познатите ријалити фаци ми се додворуваа“

Контроверзниот Бојан Јовановски, познат под уметничкото име Боки 13, се врати во јавноста со своите поткасти, а вчеравечер, 16 септември 2025, беше гостин во емисијата „Ами Џи Шоу“ со Огњен Амиџиќ.

Боки зборуваше за затворските денови што се зад него, но и за сите детали од неговиот живот што јавноста не ги знаеше. Кога беше замолен да го открие името на добро познат маж кој му се додворувал, Боки 13 рече како од топ:

„Младен кој беше во Големиот брат и Бане кој беше учесник во Фарма – изјави Боки 13, со што го шокираше Огњен, но и сите во студиото, па и целата јавност.

– Ме лажеш?! Бане те ‘мувал’? – го праша Огњен Амиџиќ.

Инаку Младен Радуловиќ е машки модел кој учествуваше во реалното шоу ВИП Велики Брат, а беше во врска со пејачката Анабела Атијас, заедно дури ја снимија и дуетската песна „150 степени“. Пред тоа, Радуловиќ беше во врска со Сека Алексиќ цели три години, по што се свршија, но подоцна ја растурија свршувачката. Подоцна тој се пресели во Америка, а денес живее на Беверли Хилс. На некои слики има брада и изгледа значително послаб, а на своето име додаде и друго име – Маркус.

Бане Јанковиќ пак јавноста го знае како поранешно момче на пејачката Катарина Живковиќ. Тој беше познат модел, а популарноста ја стекна со учеството во реалното шоу „Фарма“, каде што се здружи со Каќа. Бане, патем, денес има деца со една убава црнка дама, што и го покажа во неколку наврати на социјалните мрежи.

Фото: YouTube принтскрин/AmiG Show S18/

Инстаграм/banejankovic01 и Фејсбук/Mladen Radulovic