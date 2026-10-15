7 намирници кои го намалуваат холестеролот

Ако сакате да имате здрави крвни садови, консумирајте медитеранска исхрана, вели доктор Јан Евгеније Козаков.

Доктор Јан Евгениј Казаков советува медитеранска исхрана за намалување на холестеролот: маслиново масло, риба, зеленчук, овошје, интегрални житарки и јаткасти плодови.

Треба да избегнувате трансмасти од брза храна, маргарин и печива купени од продавница, како и да го намалите внесувањето на црвено месо и животински масти.

Јајцата не го зголемуваат значително холестеролот, а со балансирана исхрана и физичка активност, ризикот од кардиоваскуларни заболувања може да се намали.

Рускиот матичен лекар д-р Јан Евгениј Казаков објасни како можеме да го намалиме холестеролот со користење на специфична диета. Докторот забележува дека во одредени ситуации, лековите се задолжителни, но исхраната дефинитивно може да се грижи за здравствената состојба пред лековите.

„Нивото на холестерол често е покачено не само поради исхраната, туку и од генетски причини. Но, дури и ако се неопходни лекови, исхраната останува основа. Таа е суштинска основа, без која третманот нема да биде комплетен и максимално ефикасен“, ја започнува својата приказна д-р Јан, објаснувајќи што треба да биде основа на нашата исхрана:

„Маслиновото масло е главната масна супстанца во исхраната.

Риба и морски плодови – најмалку двапати неделно.

Зеленчук и овошје во големи количини.

Производи од цело зрно.

Јаткасти плодови.

Млечни производи со ниска масленост.

Црвено вино – во умерени количини, освен ако нема контраиндикации“, наведува и истакнува докторот:

Еве што треба да избегнувате ако имате висок холестерол:

„Трансмастите, кои се наоѓаат во брзата храна, маргаринот и печивата купени во продавница, се опасни. Тие сериозно ги оштетуваат крвните садови. Исто така, вреди да се намали потрошувачката на црвено месо и животински масти.

А, ако се комбинираат со физичка активност и здрав начин на живот, можете значително да го намалите ризикот од кардиоваскуларни заболувања.

Факт е дека маслиновото масло е клучен елемент на медитеранската исхрана. Тоа не е само тренд, туку научно докажан фактор за долг и здрав живот во овој регион. Другите растителни масла, за жал, немаат толку многу докажани здравствени придобивки. Многу е важно да се заменат сите масти со маслиново масло.“

Што е со јајцата? Можеме ли да ги јадеме без страв дека ќе ни го зголемат холестеролот?

„Тоа е заблуда. На оваа тема се спроведени сериозни клинички студии. И резултатите се јасни: јадењето дури и неколку десетици јајца неделно е целосно безбедно во однос на зголемувањето на нивото на холестерол.

Присуствував на меѓународен семинар за дислипидемија и проценка на кардиоваскуларен ризик, предводен од професорот Антонио Гото од Универзитетот Корнел во САД. Тој е легендарна личност, човек кој го посветил својот живот на проучување на атеросклерозата и кардиоваскуларните заболувања. Има 87 години, но сè уште е активен и продолжува да го споделува своето знаење. Клиничките студии презентирани на овој семинар потврдија дека јајцата немаат значаен ефект врз нивото на холестерол во крвта.“

Што најмногу го зголемува холестеролот?

„Трансмастите и вишокот заситени масти се многу поопасни – тие всушност го зголемуваат нивото на „лош“ холестерол. Јајцата, од друга страна, се вреден извор на протеини, витамини и здрави масти. Тие исто така содржат лецитин, кој, обратно, помага во нормализирање на липидниот метаболизам.

Ако немате сериозни проблеми со липидниот метаболизам и вашиот лекар не ви препишал никакви посебни ограничувања во исхраната, можете и треба да јадете јајца. Клучот е во балансирана исхрана и здрав начин на живот. Демонизацијата на одредени видови храна е реликт од стара, недокажана догма.“

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik