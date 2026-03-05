Зошто жените треба да земаат креатин? Пет здравствени придобивки

Креатинот – еден од најшироко истражуваните додатоци – повторно е во тренд. Се чини дека сите дискутираат за она што некогаш беше додаток резервиран за бодибилдери.

Во „Journal of The International Society of Sports Nutrition“ е објавен огромен нов преглед – сè за потенцијалните придобивки од креатинот за здравјето на жените, поточно. Прегледувајќи ги студиите објавени во последните две децении, истражувачите истражуваа како суплементацијата со креатин може да им користи на жените во текот на целиот животен век, вклучително и за време на менструалниот циклус, бременоста и менопаузата.

Што откри студијата?

Креатинот може да помогне во подобрувањето на квалитетот и времетраењето на спиењето

Постои сè поголем број студии кои покажуваат дека креатинот може позитивно да влијае на мерките за здравјето и функцијата на мозокот. Овој преглед истакна како креатинот може да влијае на когнитивните процеси поврзани со лишување од сон, што, пак, може да помогне во подобрувањето на квалитетот, континуитетот и количината на спиење.

Иако тековното истражување не утврди точно зошто е ова така, тоа сугерира дека суплементацијата со креатин придонесува за подобрен метаболизам на енергијата во мозокот, потенцијално промовирајќи подолги циклуси на спиење. Интересно е што авторите на прегледот, исто така, истакнаа неодамнешна студија што покажува како креатинот е особено корисен за спиење кога се комбинира со тренинг.

Креатинот може да помогне со симптомите на депресија поврзани со менструалниот циклус, перименопаузата и менопаузата

Во овој нов преглед, авторите вклучија неколку неодамнешни студии што покажуваат како креатинот ги ублажува симптомите на депресија и ја подобрува функцијата на мозокот. Тие сметаат дека ова е важна целна област за жените во различни животни фази, на пример, за време на менструалниот циклус, перименопаузата и менопаузата, кога жените може да доживеат симптоми на депресија. Една студија ја идентификуваше суплементацијата со креатин како метод за зголемување на ефикасноста на SSRI, помагајќи да се намалат чувствата на депресија и анксиозност.

Креатинот може да помогне во зачувувањето на мускулната маса и силата за време на перименопаузата

За време на перименопаузата, жените се изложени на ризик од губење на мускулната маса и силата поради намалување на нивоата на естроген, прогестерон и тестостерон. Авторите на овој преглед го истакнаа овој период како клучна област за потенцијалните придобивки од суплементацијата со креатин – особено кога се комбинира со тренинг.

Откако разгледале повеќе трудови за способноста на креатинот да помогне во зголемувањето на мускулната сила и адаптации на тренингот за сила, авторите тврдат дека креатинот може да помогне во ублажување на губењето на мускулите и да ја промовира мускулната сила во време кога губењето на чистата маса е забрзано.

Креатинот може да помогне во намалувањето на мозочната магла поврзана со перименопаузата

Како што жените преминуваат кон менопауза, тие често пријавуваат дека имаат она што се опишува како „мозочна магла“ – состојба која се карактеризира со тешкотии во помнењето работи и/или извршувањето на одредени когнитивни задачи.

Со оглед на тоа што неодамнешните истражувања покажаа дека суплементацијата со креатин помага во меморијата кај постарите возрасни лица, овој преглед сугерира дека суплементацијата со креатин може да биде ефикасен начин за намалување на мозочната магла поврзана со перименопаузата. Се смета дека ова се должи на зголемените резерви на креатин во мозокот и подобрената митохондријална функција.

Креатинот може да има придобивки на клеточно ниво

Неодамнешната научна студија ги покажува позитивните ефекти на креатинот врз клеточната хидратација – особено во лутеалната фаза од менструалниот циклус (за време на која хидратацијата може да биде потешка).

Истражувачите пријавиле значително поголем волумен на течност во вкупната телесна вода, екстрацелуларната течност и интрацелуларната течност по суплементацијата со креатин. Овие промени се забележани за време на лутеалната фаза, без оглед на употребата на хормонални контрацептиви и без промени во телесната тежина.

Што значи ова за нас?

Со оглед на тоа што само 6% од истражувањата за спортска наука се фокусирани исклучиво на жени, овој труд е значаен и вреден додаток на растечкиот број истражувања. Тој истакнува како суплементацијата со креатин може да игра навистина моќна улога во стратегиите за здравје на жените низ различни фази од нивниот живот.

Кога жените природно создаваат помалку креатин (некои извештаи покажуваат 20% пониска стапка на синтеза) и исто така консумираат до 40% помалку креатин преку исхраната отколку мажите, ова се важни набљудувања.

Заклучок

Иако овој преглед дава некои нови и интересни сознанија и ја истакнува потребата од повеќе истражувања за суплементите специфични за жените, самите автори истакнуваат дека потребни се повеќе истражувања за да се консолидираат наодите. Имајќи го тоа предвид, секогаш е мудро да се консултирате со вашиот матичен лекар или друг медицински професионалец пред да експериментирате со нов додаток, во случај да се меша со кој било лек што веќе го земате – или со други постоечки состојби.

Според прегледот, идните истражувања треба да се фокусираат на оптимизирање на стратегиите за дозирање, разбирање на долгорочните импликации врз здравјето и истражување на ефектите на креатинот за време на бременоста и перименопаузата.

фото:freepik

извор:netpres