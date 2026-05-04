Зорица Марковиќ ја прозва Мелина Галиќ: „Кога ќе снема пари, таа повторно ќе замине кај друг“

Пејачката Зорица Марковиќ „удри“ по поранешната сопруга на нејзиниот колега Харис Џиновиќ, Мелина Галиќ, која неодамна се омажи во Монте Карло.

Имено, Мелина се омажи за 23-годишен Британец, Џефри Пол Арнолд Деј, по разводот од Харис Џиновиќ, за што Зорица сега коментираше.

– Ова е нејзината последна станица во однос на чекорите кон таа цел. Ако има толку пари, не мислам дека ќе оди понатаму – вели Зока и додава:

– Какво срце, нема срце. Тие луѓе што имаат милиони не се глупави, знаат, но им е убаво и ги боли уво – отсечно рече Зорица.

Зорица исто така истакна дека Мелина станала позната исклучиво преку нејзиниот поранешен сопруг.

– Прво беше Џиновиќ, а потоа… се прослави со Џиновиќ. Какви црни фустани, воопшто не ми се допаѓа. Но, брате, кога ќе ти забоде нож во грб, мора да пушиш – рече Марковиќ, пренесува Курир.рс

Таа исто така истакна дека многу го поддржува Харис.

– Харис е цар. Имам впечаток дека го боли уво. Има тој сто Мелини – рече таа.

фото:Instagram printscreen/printscreen RTV Pink/ oggiwashere