Злата Петровиќ ништо не остава на случајноста: Пејачката си обезбеди гробно место 

Пејачката Злата Петровиќ еднаш на белградските гробишта прашала колку чини еден погребен плац.

Познатата дама сакаше да резервира место за своето „вечно почивалиште“, па затоа се впушти во целата процедура.

Кога ги дознала сите информации што ѝ биле потребни, Злата ја уновчила бараната сума.

– Вистина е, си земав гробно место. Има многу што треба да се заврши со тоа, но сум на половина пат. Секогаш размислувам што ќе правам утре и сакам да ги ослободам моите деца од тоа. Обезбедена сум – открила пејачката пред тамошните медиуми.

Да потсетиме, пред неколку години, фолк пејачката ги сподели своите планови, а откри и како штеди пари.

Можев да изгубам сè преку ноќ, но бев внимателна. Не се препуштив на ништо лошо што можеше да влијае на мојот живот и паричник. Сепак, никогаш не се знае. Животот е чудо, утре може да се случи земјотрес и ништо на никој да не остане. Но, без оглед на тоа, овој таен фонд ми дава малку сигурност. Работев толку години, што не можев да си дозволам да живеам во подрум. Исто така, ја завршив и пензијата според протоколот. Размислувам за иднината. Утре ќе си купам гробно место, издвоив пари. Тоа е животот. Се случува нешто чудно, од каде да знам каде ќе ме однесе. Што ќе правам, затоа не ми снемуваат пари – рече Злата Петровиќ.

Foto: print Screen/Instagram/zlatapetrovic_fan