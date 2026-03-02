Злата Петровиќ и Гоца Божиновска се неразделни пријателки, а Злата сега откри како се запознале

Пејачките Злата Петровиќ и Гоца Божиновска се неразделни, а Злата откри како се запознале.

Нивното пријателство трае со децении, а пејачот Ацко Незировиќ неодамна проговори за неговата поврзаност со Гоца и Злата.

Пејачките многу пати зборуваа за своето пријателство, а нивните анегдоти станаа вирални на социјалните мрежи, но сепак малкумина знаат како се запознале.

– Кога почнав да пеам, пеев со мајка ми во Избиште кај Вршац. Тогаш, само добри и популарни пејачи пееја по главниот пат. Аца, сопственик на една таверна, слушна за мене и ме покани да дојдам и да пеам кај него како работна пејачка. Гоца исто така пееше таму, таму го запозна Раде Вучковиќ, а ние две се запознавме во таа таверна – изјави Злата Петровиќ во емисијата „Добро вечер“.

Според неа, судбината сакала тие две да се сретнат тогаш и да станат неразделни пријателки.

– Гоца уште тогаш била пред своето време. Носела комбинезон со тигрест принт, луѓето паѓале кога ќе се појавела, сите само гледале во задникот на Гоца. Беше чудо, со шминка, големи нокти. Гледав и копирав сè од неа – рече Злата и додаде:

– Ставивме ние две леќи во боја, а не знаеме како да го направиме тоа правилно, па не можевме ништо да видиме. Јас ѝ велам: „Гоца, не можам ништо да видам“, а таа вика „Ќути, ќути, сè за убавина“. Ги ставивме тие леќи штом ги добивме, суви какви што беа, добро што не ослепевме.

Да ве потсетиме дека Гоца Божиновска минатата година помина неколку месеци во Чикаго за да биде со својата бремена ќерка, а она што најмногу ѝ недостигаше беше времето поминато со колешката Злата Петровиќ.

foto: printscreen/facebook/zlatapetrovic/youtube/Moja Happy Muzika