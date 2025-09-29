Злата Петровиќ без влакна на јазик: „Најлошо е кога жената имала само еден партнер“

Злата Петровиќ отсекогаш отворено зборувала за својот бурен љубовен живот, а неодамна зборуваше за тоа како мажите ѝ се додворуваат, љубовните комбинации за една вечер, нејзиното минато кое сè уште ја интригира јавноста,

– Мојата љубовна ситуација е ништо. Моментално немам емотивен партнер, но тоа се случува кога си задоволен во други области. Секогаш мора да има нешто што недостасува и да биде експлозивно. Никогаш не сум ги криела моите партнери, па затоа не знам зошто мојот љубовен живот е толку интересен. Кога го имам, велам, кога го немам, молчам и страдам – ​​рече Злата низ смеа и призна дека нема да има проблем да влезе во љубовна врска со многу помлад маж.

– Во љубовта нема правила и никој не треба да гледа на возраста. Не би ми пречело да најдам дечко кој е помлад од мене, дури и да е десет години помлад. Фактот дека сум постара не значи дека сум отпад – рече пејачката и откри дека нема ништо против секс-комбинации.

– Зошто да осудуваме секс за една ноќ ако некому му се допаѓа. Секој е господар на својот живот. Па, јас легнав со Пеja првата ноќ, тоа беше комбинација и добивме дете, а подоцна станавме маж и жена. Нема правила. Сакам луѓе кои знаат многу и поминуваат низ сè. Најлошо е кога жената има само еден маж – рече Петровиќ.

фото:Instagram printscreen/zlatapetrovic_fan