Жика Јакшиќ си обезбеди гробно место

Водителот Жика Јакшиќ успешно се опорави од тежок мозочен удар што го доживеа во јули минатата година, а неодамна откри пред камерите на српските медиуми дека обезбедил гробно место уште пред 8 години, кога го купил гробот веднаш до оној на покојниот Саша Поповиќ.

Жика раскажа, меѓу другото, дека Бане Обрадовиќ му го отстапил своето гребно место на Саша Поповиќ.

– Пред седум или осум години, тој го купил својот вечен дом. Првично, Бане Обрадовиќ требаше да биде таму, но бидејќи Саша ненадејно замина, му го отстапи местото и така јас и Саша, кога ќе умрам, ќе бидеме до него и тоа ќе бидат највеселите гробишта на светот. Ќе ги направиме мирни „Ѕвезде Гранда“ и „Никогаш не е доцна“ – рече Жика со насмевка во емисијата „Гламур и драма“.

