Жика Јакшиќ сам го водеше шоуто „Никогаш не е доцна“, Драгана Катиќ замина

Неодамна, водителката Драгана Катиќ не се појави на едно снимање од емисијата „Никад није касно“, а причината за тоа беа итни и неодложни обврски.

Имено, таа мораше да го посети својот син во Германија, па Жика Јакшиќ мораше сам да ја води емисијата.

Бидејќи сите се загрижија и веднаш забележаа дека водителот не е таму, Жика мораше да проговори и потврди дека сè е во ред со неа.

– Јас ја водев емисијата сам, Драгана отиде во Германија да го посети својот син. Еден од нејзините синови студира таму – рече Жика во емисијата, со што стави крај на озборувањата што почнаа да се шират дека водителката повеќе не е дел од шоуто.

фото:Instagram printscreen/nikadnijekasno_official