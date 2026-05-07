Жика Јакшиќ направил прекршок и седум дена бил зад решетки

Жика Јакшиќ отсекогаш важел за човек кој знае да најде причина да се насмевне дури и во најтешките моменти, па така еднаш се присетил на една необична ситуација од младоста, кога завршил зад решетки седум дена поради грешка во војската.

– Сите се жалат на војската, тоа беше одличен период за мене. Отидов во затвор 7 дена затоа што три пати одев на ручек. Бидејќи имаат три мензи во Сомбор, одев на ручек во секоја од нив. Беше циркус кога ме фатија. Бев добар војник, иако редовно го чистев тоалетот првите три месеци. Заработувам казна до дневник, па моето име секогаш беше на таблата – рече Жика во тоа време.

Водителот почнал да ја отслужува воената служба во 1983 година, а си заминал со скршена глава.

– Се забавував со една девојка, но многу се сакавме. Требаше да одам во војска за два дена, а јас, будала, раскинав со неа два дена пред заминувањето, од чист мир. И каква љубов беше тоа. Истата вечер, отидов со моите пријатели во хотел на некаква прослава и кога почна песната „Сè уште не е завршено“ од Тозовац, зграпчив шише од масата и го скршив по главата. Ми се скина аркадата,- се присети Јакшиќ за Гранд.

