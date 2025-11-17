Жика Јакшиќ купи куќа веднаш до студиото на „Гранд“, ама признава дека од домашни обврски „не чепка“ ништо

Водителот Жика Јакшиќ живее на Бежанијска коса со години, каде што негови соседи се многу јавни личности.

Во интервју за „Ексклузив“, Жика Јакшиќ откри дека седиштето на продукцијата „Гранд“ претходно било на Бежанијска коса, поради што решил да купи стан во овој дел од градот. На крајот, вели тој, изградил куќа.

– Кога дојдов во 2003 година, некое време дури и преноќив со Саша Поповиќ, Бежанија беше мојата прва станица. Тогаш живеев во Швајцарија. Седиштето на Гранд се наоѓаше на Бежанијска коса, и беше природно за мене да живеам таму. На крајот, изградив куќа – рече Јакшиќ, кој ја отвори вратата од својот дом, кој зрачи со луксуз.

Сепак, Жика признава дека не е задолжен за одржување на хигиената во својот дом.

– Јас самиот не го одржувам. Тука е Жељка, жена која е со мене повеќе од 10 години. Работи од перење до чистење – вели Жика.

фото:Instagram printscreen/Nikade nije kasno