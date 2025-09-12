Жика Јакшиќ и Сузана Јовановиќ повеќе не комуницираат, водителот откри детали

Жика Јакшиќ откри дека повеќе не е во контакт со вдовицата на Саша Поповиќ.

Водителот денес се појави во јавноста на ТВПинк за прв пат по мозочниот удар што го претрпе.

Така, на прашањето дали неговата кума Сузана Јовановиќ му се јавила откако му се влошила здравствената состојба, Жика Јакшиќ даде јасен одговор.

– Не сме се слушнале еден со друг од погребот на Саша. Сузана и јас не сме се слушнале еден со друг ниту претходно, комуницирав со Саша. Значи, апсолутно го разбирам тоа.

Саша и Жика долгогодишното пријателство го крунисаа со кумство. Во октомври 2010 година, Поповиќ го венча Јакшиќ со својата убава избраничка Дајана Пауновиќ, а бидејќи меѓу гостите имаше многу луѓе од естрадата, зад микрофонот се вртеа одлични пејачи: Ана Бекута, Ацо Пејовиќ, Саша Матиќ, Драган Којиќ Кеба, Сузана Јовановиќ…

Свадбените свечености започнаа со музиката на оркестарот на Александар Софронијевиќ, а наместо првиот танц, младенците изведоа коло, предводено од младоженецот. Сепак, по седум години брак, Жика и Дајана решија да се разведат, но останаа во добри односи заради својот син.

Фото: TV Pink Printscreen/Instagram/facebook