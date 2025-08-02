Жешко издание на Душица Јаковљевиќ – Водителката ги покажа сите свои атрибути на плажа

Водителката на „Пинк“ Душица Јаковљевиќ беше снимена на плажа во костим за капење и ги остави сите без зборови.

Душица позираше во бикини на плажа, а многумина беа пријатно изненадени од нејзината беспрекорна фигура во петтата деценија.

Водителката ја покажа својата негувана и мазна кожа, раскошна фигура и голем број тетоважи. Тетоважата што беше веднаш над долниот дел од нејзиниот костим за капење беше особено интригантна

Јаковљевиќ никогаш не криела дека променила неколку работи на своето тело со кои не била задоволна.

– Ги направив забите, устата и градите… Секоја жена се чувствува подобро кога ќе промени нешто кај себе на подобро. Денес имам многу поголема самодоверба бидејќи сум задоволна од себе. Ако некој ќе каже дека сум се оперирала, нека го стори тоа. Не би можела да работам на телевизија ако не ги исполнувам одредени критериуми – рекла таа во една прилика.

Водителката ги полни батериите на море пред почетокот на деветтата сезона на реалното шоу „Елита“, а неодамна откри дали може да се замисли себеси како учесник во оваа програма.

– Би можела да направам радио емисија, навистина би можела да создадам некаква верзија на живеење таму. Само што, би морала да имам свој тоалет, ако не и соба каде што ќе спијам. Бидејќи не можам да живеам во студентски дом со 40 луѓе. Кога спијам, мора да биде тивко – изјави Душица Јаковљевиќ за 24sedam, додавајќи дека воопшто не ѝ е жал за учесниците во реалното шоу, бидејќи тие донеле одлука да „го дадат својот живот на послужавник“.

