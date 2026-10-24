Жешки кадри,провокативен спот и нов звук: Софија Манева заведува пред камерите и во секси издание ја враќа – „Љубов или нешто друго“ (ВИДЕО)

Атрактивната пејачка Софија Манева повторно е активна на музичката сцена со нова верзија на „Љубов или нешто друго“ – песна од нејзиниот постар репертоар која добива модерен звук, свеж аранжман и сосема нова видео-приказна.

Во новиот спот, Софија се појавува во секси и заводливо издание, со стајлинг што ја истакнува нејзината женственост. Со сигурен настап пред камерите и внимателно осмислени кадри, пејачката ѝ дава нова енергија на добро познатата нумера и ја претставува во поинакво светло.

За режијата на видео-записот е задолжен Даниел Јовески, кој преку визуелниот концепт ја надополнува музичката приказна и создава спот што го следи карактерот на песната.

. Новата верзија носи спој на препознатливата мелодија и современиот музички израз, со цел „Љубов или нешто друго“ повторно да допре до публиката што ја памети, но и да ги освои помладите слушатели. „Многу сум задоволна од тоа како изгледа целиот проект.

Сакав “Љубов или нешто друго” да добие нов звук, но и видео-приказна во која ќе се чувствувам самоуверено, женствено и секси. Мислам дека успеавме да направиме интересна комбинација и навистина се надевам дека на публиката ќе ѝ се допаднат и песната и спотот. Едвај чекам да ги слушнам нивните реакции“, вели Софија Манева.

Со ова издание, Софија покажува дека песните од нејзиниот постар репертоар можат да добијат нов живот низ поинаков звук и визуелен пристап. Но, Софија не застанува тука! Пејачката веќе работи на нов музички проект, кој публиката ќе има можност да го види многу наскоро. Новиот сингл е само најава за она што следува, па останува да видиме со што Софија ќе ја изненади публиката во наредниот период.

Дотогаш, погледнете го новиот спот за „Љубов или нешто друго“, и откријте ја Софија Манева во едно од нејзините најзаводливи и највозбудливи изданија досега!