Жан Клод ван Дам повторно во дружба со Тони Бијелиќ

Поранешниот сопруг на Драгана Мирковиќ, бизнисменот Тони Бијелиќ, е долгогодишен пријател на познатиот актер Жан-Клод Ван Дам, за што сведочат фотографиите што се направени сега.

Ван Дам и Тони Бијелиќ споделија серија заеднички фотографии на социјалната мрежа Инстаграм, каде што ги гледаме како позираат прегрнати и насмеани, а една фотографија е направена пред да влезат во авион.

Легендарниот актер прво ги објави сликите, а во објавата напиша:

– Пријател за цел живот – рече Жан-Клод ван Дам, а потоа Тони Бијелиќ ја сподели на својот профил.

Следеа бројни реакции, од кои една беше од нашиот најдобар тенисер, Новак Ѓоковиќ.

Ноле, како и илјадници други луѓе, ја „лајкна“ нивната објава.

фото:Instagram printscreen/jcvd and tonibijelic