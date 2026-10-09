Згодната црнокоса не успеа да ги сокрие интимните делови – облините повторно го привлекоа вниманието

Ријалити-ѕвездата Станија Добројевиќ повторно привлече внимание со својот провокативен стајлинг.

Станија на својот Инстаграм профил објави фотографии на кои позира во тесен комплет. Во преден план беа нејзините силиконски гради, како и обликуваниот задник.

Нејзините следбеници со сигурност биле воодушевени кога таа ја сподели и оваа серија фотографии.

Овојпат Станија се фокусираше на својот изглед, па објави неколку фотографии на кои лицето воопшто не ѝ се гледа.

За оваа пригода избра целосно виолетова комбинација – краток топ и тесни хеланки во иста боја, кои ја истакнуваат нејзината фигура.

Станија е позната по тоа што сака впечатливи модни комбинации и фотографии со кои ја истакнува својата фигура, па ни овојпат нејзиниот изглед не помина незабележано.

foto: printscreen/instgaram/stanijadobrojevic