Зејна откри колку пари потрошила за настапот: „Кога немаме, позајмуваме“ (видео)

Пејачката Зејна се пласираше во полуфиналето на ПЗЕ со песната „Југославија“, а нејзиниот настап беше особено незаборавен бидејќи во еден момент „лебдеше“ над сцената користејќи сајла.

По полуфиналето, Зејна исто така нагласи дека е пресреќна од својот пласман и нагласи колку многу морала да инвестира во таков настап, костим и сè што замислила на сцената на ПЗЕ.

По пласманот, таа им кажа на новинарите точната сума пари што ги потрошила на овогодинешниот Евровизиски натпревар.

„Задоволна сум од изведбата, беше добра. Верувам дека многумина ја разбраа пораката на песната, песната е секогаш главна. Секогаш стигнувам до финалето, но оваа година е поинаку бидејќи Маја Николиќ ја нема, многу ја сакам“, изјави Зејна за медиумите.

„Ме чинеше околу 10.000 евра, сите сме луѓе, кога немаме, се позајмуваме. Имав поддршка од Светската организација на Ромите, која застана покрај мене бидејќи заедно работиме на многу проекти. Никогаш не треба да се биде скржав, туку да се земе она што ви треба. Најскап беше тој технички момент“, рече таа.

Сепак, таа додаде дека ако го освои ПЗЕ и оди на Евровизија во Виена, ќе работи на својот настап и дефинитивно ќе направи промени.

