Здравко Чолиќ во хотелскиот ходник со мисицата Лејла Филиповиќ: „Падна“ бакнеж и грст комплименти

Пејачот Здравко Чолиќ важи за омилен кај жените, а сега се појави и неговата слика со мисицата Лејла Филиповиќ.

Чолиќ (74) е едно од најголемите музички имиња од нашите простори и многу жени беа луди по него, а сега Лејла (49) покажа дека Чола сè уште се смета за опасен маж и господин.

Имено, таа објави фотографија на Инстаграм со Здравко од хотел во Загреб, на која Чолиќ ја бакнува во образ додека не се насмевне. А познатиот пејач не го криеше своето добро расположение, иако неодамна доживеа вистинска драма кога беше фрлена бомба врз неговата куќа.

„Постојат луѓе кои обележуваат генерации со својот глас и песни, но уште е поубаво кога зад таква кариера стои толку едноставен, топло срце и топол човек. Единствениот… Здравко Чолиќ“, напиша таа во описот на објавата.

Инаку, Лејла Филиповиќ еднаш „го фатила“ својот поранешен сопруг како ја изневерува, а потоа започнала романса со познатиот водител Тарик Филиповиќ и ужива во љубовта со него.

фото:Instagram printscreen/ lejla.filipovic/ zdravko.colic