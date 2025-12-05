Здравко Чолиќ проговори за ќерките, па призна: „Сопругата ме критикува, но тоа е така“

Здравко Чолиќ со децении успеал да го заштити и скрие своето семејство. Тие живеат целосно изолирани од медиумите и јавноста.

Со сопругата има две ќерки, Уна и Лара, за кои никогаш не сакал премногу да зборува јавно. Двете пораснаa во вистински убавици, кои се и многу активни на социјалните мрежи, а сега и тој проговори за нив.

Како што изјави Чолиќ, ќерките се некако „разгалени“.

– Не сум премногу дисциплиниран, но сум кога треба. Тоа им го кажувам на моите деца постојано, знаете. Имам две ќерки кои се разгалени, секако – рече Чола, а потоа продолжи:

– Па… и јас би бил разгален да бев… А еве, ние испраќаме, даваме, што и да е потребно. Но, повторно, би сакал да очекувам повеќе од нив – рече Чола.

– Убаво е мажот да добие деца на подоцнежна возраст. Тоа е Божја работа. Повеќе се работи за тоа како човекот го живее својот живот и како се случува нешто. Горда сум на моето мало семејство, малите, две мали девојчиња, сега девојки. Жената повеќе се грижи. Да беше до мене, би дозволила сè. Ме критикува, но така е. Од друга страна, не можам да бидам премногу строг, малку е тешко, понекогаш можам да станам малку сериозен. Најчесто, сум попустлив – рече пејачот и додаде дека секогаш мора да има граници.

– Имаме едно почитување, кое се губи во денешното модерно општество, технологијата која добива на интензитет, тешко е да се контролира. Она што го донесов од дома е почит, чест и достоинство, и би сакал и тие да мислат исто, а најважно е дека не е сè околу парите и богатството, туку дека постои валидност и дека некој е вреден, тоа е најважното нешто што тие треба да го имаат во животот. Утре ќе мора да го живеат својот живот и да работат сами, а не да се потпираат на некој друг, што е можно денес. Искреност и став кон животот, тоа е најважното нешто. Но, повторно, човекот не знае како ќе помине во животот, тоа е сè во Божји раце. Секој би сакал да биде среќен и задоволен, но животот е непредвидлив. Една работа, една дисциплина на умот, која ги става некои работи на свое место, но тешко е да се постигне тоа со новата генерација денес, но има луѓе кои можат да го направат тоа, ќе видиме. Засега, не се лоши работите, но секогаш би побарал повеќе – изјави тој за Телеграф.рс

извор:Instagram printscreen/zdravko.colic