Здравјето му е загрозено: Кристијан Голубовиќ во лоша состојба

По бурната раскинување со Кристина Спалевиќ, ријалити-шоу нучесникот Кристијан Голубовиќ поминува низ еден од најтешките периоди во својот живот.

Како што истакнува, се чувствува лошо, а покрај тоа го повреди коленото за време на тренинг.

– Не сум во добра здравствена состојба. Имам притисок од целата ситуација, а денес лесно го повредив левото колено на тренинг. Изгубив 8 килограми за 10 дена. Големиот стрес што го имав во претходниот период е одговорен за тоа. Сите овие претпоставки и брборења… Навистина се предадов на тренинг. Сакам да се споредам со младиот човек – рече Кристијан Голубовиќ.

Кристијан Голубовиќ изјави за медиумите дека неговата бивша е лута поради Александра, која се пресели во нивниот стан.

– Тоа е нејзин избор, таа има право. Ја оставив Кристина да си ја олади главата, таа е лута за многу работи. Најмногу е лута поради Александра Бабејиќ. Поминав низ илјадници жени, но кога жената е во прашање, морам ја сакам за да бидам со неа, бидејќи веќе немам 20 години – рече Кристијан Голубовиќ, а кога го прашаа за неговите испади на „Фарма“, меѓу кои беше и флерт со Кики Стар, тој рече:

– Јас сум стрејт, а вие зборувате за ментално растроен човек – бесно истакна Кристијан Голубовиќ.

фото:Yoy tube printscreen/pink.rs/ Instagram printscreen/kristijan_golubovic_star_