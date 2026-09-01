Здрав десерт без печење: Чоколадни овесни коцки со банана

Состојки:
2 зрели банани
150 г овесни снегулки
2 лажици какао во прав
2 лажици путер од кикиритки или бадеми
1 лажица мед
50 г темно чоколадо
2–3 лажици млеко по избор
малку цимет
прстофат сол
Подготовка:
Бананите изгмечете ги со вилушка додека не добиете мазна смеса. Додадете ги овесните снегулки, какаото, путерот од кикиритки, медот, циметот и прстофат сол.
Добро измешајте, а доколку смесата е премногу густа, постепено додавајте малку млеко.
Смесата распоредете ја во мал сад обложен со хартија за печење и добро притиснете ја со лажица. Одозгора прелијте со растопено темно чоколадо.
Ставете го десертот во фрижидер најмалку 1–2 часа за да се стегне. Потоа исечете го на коцки и послужете.
Совет:
За дополнителен вкус и крцкавост, во смесата можете да додадете сечкани ореви, лешници или бадеми. Ако сакате посладок десерт, додадете уште малку мед.
Без печење, без бел шеќер и готов за само неколку минути подготовка — идеален десерт за сите што сакаат нешто благо, но полесно.
фото:Илустрација AI