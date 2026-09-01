Здрав десерт без печење: Чоколадни овесни коцки со банана

Состојки:

2 зрели банани

150 г овесни снегулки

2 лажици какао во прав

2 лажици путер од кикиритки или бадеми

1 лажица мед

50 г темно чоколадо

2–3 лажици млеко по избор

малку цимет

прстофат сол

Подготовка:

Бананите изгмечете ги со вилушка додека не добиете мазна смеса. Додадете ги овесните снегулки, какаото, путерот од кикиритки, медот, циметот и прстофат сол.

Добро измешајте, а доколку смесата е премногу густа, постепено додавајте малку млеко.

Смесата распоредете ја во мал сад обложен со хартија за печење и добро притиснете ја со лажица. Одозгора прелијте со растопено темно чоколадо.

Ставете го десертот во фрижидер најмалку 1–2 часа за да се стегне. Потоа исечете го на коцки и послужете.

Совет:

За дополнителен вкус и крцкавост, во смесата можете да додадете сечкани ореви, лешници или бадеми. Ако сакате посладок десерт, додадете уште малку мед.

Без печење, без бел шеќер и готов за само неколку минути подготовка — идеален десерт за сите што сакаат нешто благо, но полесно.

фото:Илустрација AI