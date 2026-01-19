„Замина тивко, достоинствено“ – Почина Сенка Велетанлиќ, „дама“ од естрадата, сопруга на Зафир Хаџиманов

Почина Сенка Велетанлиќ, легендарна пејачка и сопруга на Зафир Хаџиманов

Почина српската пејачка Сенка Велетанлиќ, која на македонската јавност ѝ беше позната и како сопруга на реномираниот пејач и актер Зафир Хаџиманов.

На 90-годишна возраст денеска почина Сенка Велетаниќ, објави на Фејсбук нејзиниот син, Васил Хаџиманов.

„Мајка ми Сенка Велетанлиќ нè напушти утрово по тешка болест. Замина тивко, достоинствено, во сон, како дама, токму како што и доликува“, напиша Хаџиманов на Фејсбук.

Сенка Велетанлиќ е родена на 27 мај 1936 година во Загреб, каде дипломирала на Економскиот факултет. Уште со три години дебитира на радио, а за време на студиите пее во елитни загрепски хорови. Првите професионални снимки ги прави за Радио Загреб во 1958 година, а во 196 на Фестивалот во Опатија настапува со песната „Ноќ без ѕвезди“. Тогаш станува една од најсјајните ѕвезди на југословенската естрада, позната по својата елеганција, префинетост и темпераментна интерпретација – секогаш професионална и воздржана. На македонската јавност ѝ е особено драга како сопруга на реномираниот пејач и актер Зафир Хаџиманов, со кој заедно создадоа незаборавни музички моменти. Дуетот сними заедно и многу успешни телевизиски емисии, мјузикли и шансони, а во 1967 година го одржаа легендарниот прв рецитал во Ателје 212 во Белград. Токму тогаш ТВ Белград првпат снимаше концерт со „лесни ноти“ во живо, што стана пресвртница во југословенската музичка историја.

Сенка Велетанлиќ ќе остане вечна икона на естрадата – дама чиј глас и грациозност ги освоија генерации.

фото: printscreen/facebook