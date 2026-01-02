Заборавете на изговори: Еве како да се мотивирате повторно да вежбате по празниците

Откако ќе уживаме во празниците и изобилството храна, честопати доаѓа момент кога сфаќаме дека е време да се вратиме на вистинскиот пат и да се вратиме во форма.

За среќа, постојат неколку едноставни трикови кои можат да ви помогнат да се вратите на вежбање и да се мотивирате да се вратите во форма.

Уживајте во вежбите што ги сакате

Не се замарајте со фитнес рутини што не ви се допаѓаат, бидејќи тоа само ќе ве демотивира. Ако уживате во вежбање, пливање или брзо одење, правете го тоа. Вежбањето не мора да биде здодевно. Најдете активност што ве прави среќни, бидејќи кога уживате во она што го правите, тренингот изгледа многу полесен и помотивирачки.

Тренирајте со пријател

Да бидете одговорни пред некој друг може да биде одличен начин да се мотивирате. Договорете се со пријател да тренирате заедно или да правите активност како трчање, кошарка или која било друга физичка активност. А ако потоа излезете на здрав оброк заедно, тоа ќе ја зајакне вашата мотивација уште повеќе.

Поставете реални цели

Не поставувајте нереални очекувања. Ако сте одлучиле да почнете да вежбате секој ден, може брзо да се обесхрабрите. Поставете цели што се остварливи, како на пример вежбање три пати неделно. Ако не успеете да ја постигнете вашата цел во даден ден, не се обесхрабрувајте. Ако поставите реални цели за себе, нема да се чувствувате лошо ако правите повремени паузи, што ќе ви помогне да се држите до вашата рутина подолго време.

Враќање во форма чекор по чекор

Враќањето во рутина на вежбање по празниците може да биде предизвикувачко, но со овие мали совети, вежбањето ќе стане полесно и позабавно. Најважно е да не се чувствувате преоптоварено и да се сетите зошто сте почнале да вежбате – за вашето здравје, енергија и одлични резултати.

Foto: freepik

Извор: Попара