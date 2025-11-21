Втор новогодишен концерт на Ана и Игор Дурловски – „25 години уметничка дејност”

Поради огромниот интерес и распродаден прв концерт на 17 декември од 20 часот, во Македонската опера и балет (МОБ), со особена гордост организаторите ви го најавуваат и вториот новогодишен концерт со кој Ана и Игор Дурловски одбележуваат 25 години уметничка кариера. Познатата оперска двојка на македонската сцена ќе изведат избор љубовни песни од македонската музичка традиција, во нови аранжмани кои за оваа пригода ги направи и подготви композиторот Сони Петровски.

Билетите можат да се набават на билетарницата на МОБ, во Литература МК и онлајн на www.mktickets.mk.