Врвниот виолинист Даниел Роуланд и 30 млади европски музичари во Камерната сала на Македонската филхармонија

Врвниот виолинист Даниел Роуланд и 30 млади европски музичари ќе настапат во Камерната сала на Македонската филхармонија на 10 февруари, како дел од февруарската концертна серија на Институтот FAME’S.

Концертот „Од студио до сцена“ е кулминација на интензивна едукативна програма што го истражува патот на музиката – од професионално студиско снимање до жива концертна изведба пред публика. На програмата се дела од Филип Глас, Петерис Васкс и Рихард Штраус, обединети во силна музичка приказна за трансформација, емоција и уметничка зрелост.