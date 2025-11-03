Водителот на Пинк го униса Џиновиќ: „Најдобро е да молчи, Мелина нема богат свршеник, туку оженет љубовник“

Водителот Милан Милошевиќ зборуваше за актуелните теми што ја дрмаат српската естрда со недели.

Меѓу другото, Милан коментираше за односите во семејството Џиновиќ и истакна дека бракот на Мелина само ги прикрива поголемите скандали.

– Оставете ме на мира со тие приказни, мислам дека многу работи се прикриваат, се изнесуваат некои приказни што немаат никаква врска со животот. Слушнав дека нема богат свршеник, туку љубовник кој е во брак. Мислам дека некои работи се прикриваат, а тој се изгубил, не знае дали да зборува за Мелина или за неговата ќерка. Најдобро е да молчи, не се зборува за неговата музика. Мислам дека доживеал дека никој не зборува за песни, туку за неговата ќерка – рече Милан во „Викенд премиера“.

Да потсетиме дека поранешната сопруга на Харис Џиновиќ, Мелина, неодамна се сврши со богат бизнисмен во Монако, а како што објавуваат медиумите, нејзиниот партнер наводно добил дете пред само четири месеци.

Мелина ужива во друштвото на 25-години постар маж од Англија, кој во јуни добил бебе со млада Украинка.

фото:Instagram printscreen/milanmilosevic_official/melina.dzinovic.fp