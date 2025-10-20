Водителката се’ му должи на Саша Поповиќ: „Бев заштитена“

Водителката Сања Кужет зборуваше за односот што го изградила низ годините со креативниот директор на Гранд, покојниот Саша Поповиќ.

Таа истакнува дека била целосно безгрижна и дека благодарение на соработката со него, одгледала два сина, а сега одгледува трет.

Сања истакна дека некако отсекогаш била заштитена од Поповиќ.

– Искрено, можеби бев малку заштитена. Не бев во тој напад во првите редови кога тој ми викаше така, и навистина никогаш не ми викаше, освен тогаш во „живо“. Ме викаше Сањице и секогаш беше љубезен кон мене. Ако добив најголем број комплименти од една личност, тоа дефинитивно беше тој – откри Сања и нагласи како го сфатила тоа само во овие моменти.

– Се сетив и заклучив дека само кога го немаше. Имаше потреба да ми каже и да ме фали секој пат, без разлика дали јавно пред камерите или зад сцената, како изгледам и како се грижат за мене. За работата, секако, тоа се подразбира уште од моментот кога станав дел од неговите. Тој навистина ми овозможи да бидам исклучително безгрижна во последните 12 години, да одгледувам две деца, а моментално го одгледувам и мојот трет син. Сето тоа благодарение на него и на Гранд – рече Сања.

