Водителката Ивана Шопиќ го одврза јазикот и јавно ја разоткри поранешната задругарка: „За само четири евра“

Водителката Ивана Шопиќ објави фотографија од поранешната учесничка во ријалити шоу Јелена Илиќ од својот профил на веб-страница за возрасни што поранешната задругарка сега го затворила.

Поранешната учесничка во ријалити шоу, по која „удри“ водителката Ивана Шопиќ, најде начин да заработи пари за кратко време, покрај ријалити шоуата и ТикТок, кога отвори своја веб-страница за возрасни.

За време на драмата со Јелена, Шопиќ објави фотографија од таа страница на својот Инстаграм и откри колку чини нејзината објава да биде видена.

„За само 4 евра, претплата“, рече Ивана покрај фотографија од поранешната учесничка во ријалити шоу која веќе го пазари својот прв имот.

Таа претходно изјави дека добила понуди за страницата и дека откако разговарала со менаџерот на компанијата, ја донела одлуката без размислување. Сепак, по кратко време и по навредите од Иван Маринковиќ, таа го деактивирала својот профил.

Foto: Instagram printscreen/sopicka_