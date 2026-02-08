„Во шок сум, голем стрес“… Мајката на Даниел Кајмакоски ја откри состојбата на киднапираниот пејач

По судирот во банкина кај Рума, киднаперите избегале, оставајќи го Кајмакоски во возилото. Полицијата трага по киднаперите, чиј мотив наводно бил да побараат откуп од неговото семејство.

Пејачот Даниел Кајмакоски беше киднапиран синоќа, а сè се случило во Бетон халата, кога, како што се претпоставува, двајца странски државјани му се приближиле со нож и пиштол, а во оваа прилика за „Блиц“ проговори неговата мајка Ружа Кајмакоска, која сè уште е во шок поради ситуацијата што му се случи на нејзиниот син.

Мајката на Даниел, Ружа, за „Блиц“ изјавила дека е видливо потресена од ситуацијата што му се случила на нејзиниот син.

– Ви благодарам за прашањето. Се слушнавме. Важно е што е жив, а рано е да се каже дали е добро – рече таа, додавајќи дека тоа е голем стрес за целото семејство.

– Во таква ситуација, човекот најмногу се плаши за своите деца. Јас сум во шок – додаде мајката на Даниел Кајмакоски.

Да, потсетиме, инцидентот се случил кога пејачот го напуштил местото на одржување на „Бетон Хала“ каде што настапувал синоќа.

Му се приближиле двајца, наводно странски државјани, со нож и пиштол. Го натерале да влезе во автомобил и го врзале, а се појавило и видео од киднапирањето. Бидејќи проверките се интензивираат за време на викендите, полицијата му сигнализирала на возилото во кое се наоѓале киднаперите и пејачот да застане за време на редовна проверка, но тие не го сториле тоа.

Отприлика во исто време кога полицијата почнала да ги брка, пријателот на пејачот го пријавил киднапирањето. На свиок во близина на Рума, тие удриле во тротоар. Потоа киднаперите почнале да бегаат од полицијата, а Даниел Кајмакоски останал во возилото.

Како што се дознава, намерата на киднаперите била да се јават кај неговото семејство за да побараат откуп.

