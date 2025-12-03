„Во брак сме“ – Сале Тропико ги изненади сите со признанието за него и Јована Пајиќ  (видео)

Сале Тропико, фронтменот на „Тропико бенд“, откри дека сè уште не се развел од колешката Јована Пајиќ, оставајќи ги сите без зборови.

Фронтменот на Тропико бенд, Александар Цветковиќ, имаше хармоничен брак со пејачката Јована Пајиќ, во кој добија две ќерки, а по разделбата останале во добри односи.

Иако долго време не се заедно, а Сале има нова партнерка, тој откри за време на гостувањето во „Амиџи шоу“ дека сè уште официјално не се развел од Јована.

Кога водителот Огњен Амиџиќ го праша дали е разведен, пејачот шокираше со својот одговор.

– Сè уште не, верувале или не. Еве пред некој ден ја прославивме нашата 14-годишнина. Наскоро ќе добиеме законски развод, но сè уште сме официјално во брак. За нас, бракот како именка е само име. Се јавуваме еден со друг и сè е одлично – рече Сале Тропико.

Да потсетиме, Јована Пајиќ неодамна откри со какви проблеми се соочила по нивното раскинување.

