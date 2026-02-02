Внуката на Снуп Дог почина на само 11 месеци

Кори Бродус, ќерката на Снуп Дог, објави дека нејзината единаесетмесечна ќерка Коди Дрео починала.

Трагичната вест 26-годишната девојка ја сподели во сабота, на 31 јануари, на својот Инстаграм, заедно со црно-бела фотографија на која ја држи бебето. „Во понеделникот ја изгубив љубовта на мојот живот. Мојата Коди“, напиша таа.

Свршеникот на Кори и татко на девојчето, Вејн Дјус, исто така се прости од ќерката преку низа објави на Инстаграм. „Откако нè напушти, Коди Дрео, потажен сум од кога било. Но знам дека сега си мирна. Тато секогаш ќе те сака“, напиша тој покрај фотографија на која ја држи ќерката. „Моето бебенце“, додаде.

Кори во февруари минатата година објави дека Коди е родена три месеци прерано. „Принцезата пристигна на шест месеци“, напиша тогаш покрај фотографија од стапалцето на бебето. „Плачев и плачев, се споредував со другите и се обвинував себеси што не можев да ѝ обезбедам сè што ѝ беше потребно. Но, без разлика на сè, Бог секогаш ми покажува дека сум Негово дете!“.

„Девојчето пристигна во 25. недела и е совршено како и секогаш! Ти благодарам, Боже, што ме водеше низ сето ова и покрај сите пречки што постојано ми се појавуваат на патот“, продолжи таа. Истиот ден откри дека родила со царски рез откако ѝ бил дијагностициран HELLP синдром — ретка компликација во бременоста која вклучува распаѓање на црвените крвни клетки, покачени ензими на црниот дроб и низок број тромбоцити.

Коди поминала десет месеци на одделот за интензивна неонатална нега. Кори на почетокот на јануари објави дека конечно ја донела ќерката дома. „Дома е. Ви благодарам за секоја молитва, секоја порака, секоја трошка љубов. Бог сè слушна“, напиша таа на 6 јануари покрај фотографија на која се гушка со Коди во кревет.

Кори за првпат откри дека е бремена во декември 2024 година. „Дознав на 28 октомври“, изјави таа тогаш за „E! News“. „Бременоста беше високоризична и лекарите беа многу загрижени за мене и за бебето, но Бог ме чува“, рекла таа.

фото:Instagram printscreen/princessbroadus