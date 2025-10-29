Вишокот протеини во телото може да биде многу опасен: Предизвикува заболувања кои можат да доведат до фатални последици

Експертите обично препорачуваат исхрана богата со протеини за губење на тежина или зголемување на мускулната маса. Сепак, неодамнешните истражувања откриле бројни замки со кои се соочуваат приврзаниците на ваквиот начин на исхрана.

Нашето тело може да стане презаситено со протеини поради прекумерна консумација на намирници како што се тврдо сирење, соја, црвено месо, мешунки, риба, живина и суплементи за градење мускули. Сепак, малку луѓе ги разгледуваат ризиците поврзани со исхрана богата со протеини.

Неконтролираната консумација на храна богата со протеини може да доведе до нефропатија, остеопороза, гихт, метаболна ацидоза, нарушување на коагулацијата и дехидрација. Дополнително, вишокот протеини може да ја наруши функцијата на имунолошкиот систем.

Кои се опасностите од прекумерна консумација на протеини?

Исхраната богата со протеини го зголемува оптоварувањето на бубрезите, бидејќи отпадните материи се излачуваат од телото преку урината. Ова сериозно преоптоварување на овој орган може да доведе до нефропатија — нарушување на метаболизмот на минералите во бубрезите. Симптомите на оваа состојба вклучуваат силен мирис на амонијак во урината, интензивна жед, оток и чешање без осип, предизвикани од закиселување на крвта.

Колку почесто се консумираат протеини и колку помалку ефикасно се варат и апсорбираат во цревата, толку повеќе хранливи материи добиваат бактериите. Овие бактерии, за возврат, произведуваат TMA, чијашто висока концентрација може да предизвика кардиоваскуларни заболувања — болести кои се многу чести и кај нас и можат да имаат фатални последици.

При нормално варење, телото произведува значително помалку штетни материи. Намалувањето на вкупниот внес на протеини во исхраната помага во елиминирање на ризикот од опасни заболувања.

Оттука, колку помалку протеини човекот консумира, толку помалку се создава TMAO (TMA кој се конвертира во црниот дроб, а директно придонесува за развој на атеросклероза). Сепак, оваа количина има свои ограничувања, бидејќи телото и натаму има потреба од оваа важна супстанца.

Како да се пронајде рамнотежа?

Одговорот на ова прашање го дал Ф. К. Мајер уште пред 100 години. Важно е да се консумираат висококвалитетни протеини кои телото може правилно да ги свари во цревата. Следењето на диететските препораки исто така ќе помогне да се избегнат здравствени проблеми.

Не заборавајте добро да ја џвакате храната. Плунката содржи протеази кои помагаат во варењето на протеините и спречуваат создавање токсини преку апсорпција на соодветна количина аминокиселини во горниот дел од тенкото црево. Овој процес накратко се нарекува еупепсија, или „добро варење“.

Исто така, имајте предвид дека лицата со бубрежни заболувања строго треба да избегнуваат диети богати со протеини. Хранете се здраво и трудете се да го менувате внесот. Додека консумирате големи количини протеини, не заборавајте на јаглехидратите — тие ќе помогнат да се избегне нерамнотежа на протеините.

Доколку на почетокот ви е тешко самите да го регулирате тоа, консултирајте се со нутриционист.

Сите сакаат да бидат здрави и во форма. Сепак, некои луѓе преземаат екстремни мерки за да ги постигнат тие цели. Важно е да се запамети дека секоја интервенција во организмот може да доведе до уште поголеми проблеми.

Затоа, при избор на одредена диета, препорачливо е најпрво да се консултирате со лекар и редовно да правите здравствени прегледи, за секогаш да бидете свесни за вашите индивидуални потреби.

