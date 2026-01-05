Вевчански карневал: Свети Васиља – кога Вевчани се претвора во сцена, а традицијата во слобода

Во Вевчани, годината не почнува со календарот – туку со Свети Васиља. Со ритамот на тапаните, со писокот на зурлите, со смеата што е истовремено и шега и порака. Овде, меѓу планината и изворите, карневалот не е настан – тој е состојба на духот, наследство што се носи во крвта и се пренесува од поколение на поколение.

Вевчанскиот карневал е еден од најстарите живи карневали на Балканот, со корени длабоко вткаени во паганските обреди за прочистување, плодност и заштита од злото, кои подоцна се споиле со христијанската традиција на празникот Свети Василиј Велики. Тоа е премин – од старата во новата година, од темнината кон светлината, од молкот кон гласното, слободното изразување.

Во Вевчани, празникот Свети Васиља има особено значење и претставува најважниот традиционален настан во годината. Тој не е само верски празник, туку спој на длабоки народни верувања, заедничка меморија и колективен идентитет. Преку Вевчанскиот карневал, кој се одржува на 13 и 14 јануари, Вевчани симболично го означува преминот од старата во новата година, како и потребата од прочистување, обновување и нов почеток.

Карневалот има силна социјална и културна улога. Тој претставува простор каде што заедницата јавно ги изразува своите ставови, грижи и размислувања, но на начин кој е прифатлив, духовит и препознатлив. Во овој период, маските стануваат средство за слобода на изразување, а смеата – начин да се надмине секојдневниот притисок. Значењето на Свети Васиља во Вевчани лежи токму во оваа можност еднаш годишно да се преиспита реалноста, да се исмеат негативните појави и симболично да се започне нов циклус со оптимизам и заедништво.

По повод одржувањето на годинашното издание на „Вевчанскиот карневал 2026“, една од највпечатливите и најстарите културни манифестации во Македонија и регионот, ќе се опдржи ПРЕСС конференцијата која е закажана на 9-ти јануари 2026 година (петок) , со почеток во 11:00 часот во Ресторан „Пелистер“ – Скопје.

На прес-конференцијата ќе бидат презентирани:

Деталната програма за деновите на карневалот (12 – 14 јануари 2026).

за деновите на карневалот (12 – 14 јануари 2026). Музичките изведувачи – познати естрадни уметници кои ќе ги забавуваат посетителите.

– познати естрадни уметници кои ќе ги забавуваат посетителите. Информации за организацијата, безбедноста и очекуваниот број на гости.

На новинарските прашања ќе одговараат претставници од Општина Вевчани и членови на организациониот одбор.

Вевчанскиот карневал е повеќе од настан – тој е спој на пагански обичаи, современа сатира и уникатен македонски непокор. Затоа и медиумското присуство и известувањето на јавноста се од исклучително значење за промоција на ова заштитено нематеријално културно наследство.

Фото и видео: Facebook/Vevcani Carnival Вевчански Карневал