Вера Мештеровиќ е ултра секси во бикини: Водителката за крај на летото ги почести следбениците со серија жешки фотографии од плажа

ТВ водителката Вера Мештеровиќ ова лето споделуваше доста фотографии во летно издание од популарните морски дестинации кои ги посети.

Сепак, со последната објава за крај на сезоната таа им подготви и ги почести фановите со специјално видео со кои ги изненади и им го привлече вниманието.

Имено, македонскиот модел, мисица и актуелна водителка на Канал 5 телевизија позирала пред камерата на врелиот песок на плажата и со тоа веднаш го „запали“ Инстаграм.

Вера го покажа своето затегнато тело на кое доминира летниот занос на убавицата во костим за капење, во провокативни пози.

Со тоа таа, уште еднаш потврди дека е ултра секси во бикини, а како вистинска манекенка уживала во сончевиот ден на морката дестинација.

На објавата напиша „Крај на летото“, па покажа дека навистина уживала во времето поминато покрај вода.

Со тоа, водителката во својот пост ја означи завршницата на летната сезона со впечатливи фотографии од плажата. Во костимот за капење дефинитивно изгледа самоуверено и среќно, јасно покажувајќи колку го уживала секој миг под сонцето. На фотографиите се гледа нејзината непресушна енергија и задоволство, додека ја впива морската атмосфера, оставајќи впечаток дека летото го доживеала во целост.

