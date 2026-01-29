Вечерна рутина – Еве што прават Џина и момчето во хотелската соба

Џина Џиновиќ, ќерката на пејачот Харис Џиновиќ, објави фотографија од хотелската соба со непознато момче. Џина, која редовно објавува провокативни фотографии на социјалните мрежи, и мистериозниот маж, чие лице е покриено со маска на фотографијата, ја прават својата вечерна рутина за убавина заедно.

Иако не е познато кој е мажот, она што е забележливо е дека, исто како наследничката на Харис, се грижи за своето тело. Мускулестиот тип се завиткал во џемперот на Џина, додека таа позира во бањарка.

Џина неодамна објави фотографија од својот автомобил со мистериозен маж, но не знаеме дали станува збор за истата личност како на оваа фотографија. Она што е познато е дека Џина ужива во надвор од Србија.

Foto: printscreen/Instagram/djinadzinovic