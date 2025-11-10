Вдовицата на Саша Поповиќ ке стане баба, а уште пред да се роди бебето таа постави едно важно правило

Соседите на пејачката Сузана Јовановиќ не ја кријат својата возбуда што вдовицата на Саша Поповиќ ќе стане баба.

Како што велат, доаѓањето на бебето ќе донесе долгоочекувана радост во нивниот дом, кој со месеци е исполнет со тага и тишина, по смртта на Саша Поповиќ.

– Ретко ја гледаме Сузана насмеана откако го загуби Саша – вели една од соседките и додава:

– Знаеме колку е тешко за неа, но сега, кога дозна дека ќе стане баба, како да се појави таа стара искра во нејзините очи. Сите се надеваме дека ова бебе ќе ѝ донесе нова сила и причина да се насмевне.

Соседите велат дека веќе многу се зборува за доаѓањето на новото бебе во куќата на Јовановиќ.

– Сузана, верувајте ми, ќе биде прекрасна баба. Нема да им треба никаква дадилка – таа ќе прави сè со љубов. Ја познавам со години и сум сигурна дека ќе ја помине секоја слободна секунда со своето внуче. Тоа дете ќе биде обсипано со внимание и топлина.

Соговорникот од менувачницата преку улицата додава дека во последно време од дворот на Јовановиќ се слушаат почесто разговори и малку смеа.

– Како куќата повторно да оживеала. Ја видов Сузана пред некој ден како разговара со пријателка. Не беше истата жена што со месеци ги избегнуваше луѓето. Верувам дека оваа вест ѝ дава сила да продолжи понатаму и дека бебето ќе ѝ го донесе мирот што го немала долго време.

Според оние што ја познаваат најдобро, Сузана се обидува повторно да ги направи своите денови значајни и верува дека нејзиниот внук или внука ќе ја врати вербата во животот и насмевката на нејзиното лице.

– Бог знае кога треба да испрати радост – заклучуваат соседите

