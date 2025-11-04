Валдера има се’, ама не е доволно, зашто како што самиот вели, го немам… „Она што ми треба“ (АУДИО)

Младиот, харизматичен и секогаш позитивен македонски поп изведувач Влатко Иљачев – Валдера, повторно со нова авторска песна насловена „Она што ми треба“. Песната, како што и самиот Валдера открива, е целосно негова авторска работа, снимена и продуцирана во неговото музичко студио „Вавилон“.

„Ова е песна што ја напишав од срце, инспириран од идејата дека во животот можеме да имаме сè – успех, слава, пари – но ако ја немаме личноста што ја сакаме, сè останато станува безвредно“, вели Валдера.

„Она што ми треба“ претставува енергична рок љубовна балада, препознатлива по неговиот вокал, неговиот искрен израз и позитивна енергија. Песната комбинира современ поп звук со јасно изразен рок карактер, со што создава свежо и радиофонично звучење.

По успешниот настап на „Макфест“ со песната „Сега збогум“, која остави силен впечаток кај публиката и критиката, Валдера сега носи нешто побрзо и поенергично – песна што, како што тој вели, е „идеална за возење низ град со отворени прозорци и насмевка“. Со заразен ритам, силна емоција и топла порака, „Она што ми треба“ е песна што веднаш ќе ви се залепи за уво. Има нешто автентично македонско во начинот на кој Валдера ја интерпретира љубовта – искрено, без филтри и со вистинска душа.

Песната е придружена и со визуелен материјал во подготовка, за кој Валдера повторно сам ја презема режијата и монтажата, продолжувајќи го својот препознатлив уметнички потпис.

„Публиката ме инспирира постојано да создавам. Се надевам дека „Она што ми треба“ ќе допре до секој што некогаш почувствувал дека љубовта е најважното нешто во животот. И да, искрено – се надевам дека ќе биде хит!“, вели Валдера со насмевка.

Со „Она што ми треба“, Валдера уште еднаш потврдува дека е еден од најталентираните и најконзистентни современи македонски изведувачи. Песната го продолжува неговиот препознатлив стил – емоција, енергија и искреност – три нешта што ја прават неговата музика препознатлива и жива. Додека сите со нетрпение го очекуваме видео записот од Валдера на новата песна „Она што ми треба“, со задоволство Ви препорачуваме да ја слушнете и на свој начин да ја доживеете оваа негова најнова песна…